Betonklötze auf den Parkstreifen sollen sogenannte Dooring-Unfälle verhindern. Foto: Andre Havergo Für mehr Radverkehrssicherheit Stadt Osnabrück beginnt mit Sperrung der Parkstreifen an Pagenstecherstraße Von Jörg Sanders | 04.05.2023, 09:20 Uhr

In der kommenden Woche versperrt die Stadt Parkplätze an der Pagenstecherstraße in Osnabrück mit Betonblöcken.