Stadt macht aus Spielstraße Fußweg Anlieger der Straße Vorderhall in Osnabrück wittern „Racheakt" der Verwaltung Von Dietmar Kröger | 22.04.2022, 05:30 Uhr

Mehr als 50 Jahre lebten die Bewohner der Häuser 1 bis 7 an der Straße Vorderhall in Osnabrück in einem verkehrsberuhigten Bereich - im Volksmund auch „Spielstraße“ genannt. Damit ist es vorbei. Die Stadt deklarierte ihren Straßenabschnitt kurzerhand zum Fußweg. Die Anwohner wittern einen Racheakt der Leute im Rathaus.