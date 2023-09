Aus verkehrlicher Sicht weise die Schreberstraße an ihrem nördlichen Ende „einige Schwächen“ auf, stellt die Stadtverwaltung in einer just vom Rat verabschiedeten Beschlussvorlage fest. Die schiere Breite der Straße an der Einmündung zum Heinrich-Lübke-Platz, dazu die lange Mittelinsel, außerdem reihenweise Leitpfosten sowie mangelhafte Geh- und Radwege: All das vermittele „nicht das Bild einer Tempo-30-Zone“.

Schreberstraße hätte mal „Wüstenautobahn“ werden sollen

Stattdessen entstehe der „Eindruck, man befinde sich auf einer Hauptverkehrsstraße“ – die dort auch einst geplant war: Als Teil der Mittleren Verbindung Süd, scherzhaft Wüstenautobahn genannt, hätte die Schreberstraße ab den 1980er-Jahren Blechlawinen außerhalb des Wallrings aufnehmen sollen.

Stadt registriert Konflikte zwischen allen Verkehrsteilnehmern

Auch wenn daraus nichts wurde: Ruhig und sicher geht es auf der Schreberstraße in ihrem heutigen Zustand nicht zu. Der Fachbereich Städtebau registriert zwischen Heinrich-Lübke-Platz und Jahnstraße ein „hohes Maß an Konflikten zwischen den einzelnen Verkehrsteilnehmern“ – verursacht durch eine „unverständliche Verkehrsführung“ und verschärft durch „die hohen Geschwindigkeiten“, zu denen sich Autofahrer hier offenbar verleiten lassen.

Rad- und Gehwege entlang der Straße seien teilweise nicht befestigt, endeten mitunter abrupt, würden „oft als Parkstreifen missverstanden“ und „aufgrund des hohen Parkdrucks zugestellt“, heißt es. Fußgänger wie Radfahrer seien dadurch häufig „gezwungen, auf die Fahrbahn auszuweichen“. Teils kämen sie sich gegenseitig ins Gehege.

So soll die Schreberstraße nach dem Umbau aussehen

Die Verwaltung schlägt deshalb vor, die Fahrbahn der Schreberstraße auf sechs Meter Breite zu reduzieren. Die Mittelinsel soll weg. Stattdessen ist vor der großen Kreuzung eine Aufweitung um einen Linksabbiegestreifen sowie einen Schutzstreifen für Radfahrer geplant.

Nördlich der Weidenstraße soll beidseitig ein Parkstreifen entstehen – mit Platz nicht nur für Autos, sondern auch für 15 neue Bäume. Hinter den beiden Parkstreifen ist jeweils ein 2,50 Meter breiter Gehweg vorgesehen.

Im Bereich der Einmündung zur Weidenstraße plant die Stadt, „aus Gründen der Verkehrsberuhigung“ die vorhandene rote Aufpflasterung zu erneuern. Außerdem soll die Fahrbahn im weiteren Verlauf an zwei Stellen eingeengt werden – auch um Fußgängern das Queren zu erleichtern.

Fachbereichsleiter Holger Clodius fasst zusammen:

„Insgesamt entsteht ein Bild, das einer Tempo-30-Zone gerecht wird und Kfz-Fahrern signalisiert, dass hohe Geschwindigkeiten nicht angemessen sind.“ Holger Clodius Fachbereichsleiter

Wann der Umbau der Schreberstraße erfolgt, ist allerdings offen. Fest stehen nur die veranschlagten Kosten: insgesamt 1,15 Millionen Euro.