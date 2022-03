Am Finkenhügel will die Stadt den Bau von mehr als 400 Wohnungen auf den Weg bringen. Dafür werden zwei Bebauungspläne geändert: Links B 616 (Am Hirtenhaus) und rechts B 617 (Südlich am Heger Holz). In der Bildmitte oben ist das Klinikum zu erkennen.

FOTO: Geodaten Osnabrück/NOZ