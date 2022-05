Nur noch Tempo 30 in der Lotter Straße: Aus Lärmschutzgründen will die Stadt Autofahrer zu einer gemächlicheren Gangart bewegen. FOTO: Michael Gründel Lärmschutz und Verkehrssicherheit Auf diesen Hauptstraßen in Osnabrück könnte bald Tempo 30 gelten Von Rainer Lahmann-Lammert | 16.11.2020, 17:33 Uhr

Durch die Lotter Straße nur noch mit Tempo 30: So will die Stadt Osnabrück den Lärm eindämmen, der vom Straßenverkehr ausgeht. Auch auf anderen Hauptstraßen soll in Zukunft langsamer gefahren werden – zumindest nachts.