Die neue Radstation am Hauptbahnhof nimmt ihren Betrieb auf. Für die geplante Zufahrt müssen Fahrradbügel auf dem Bahnhofsvorplatz weichen. Foto: Stadt Osnabrück/Lisa Simon up-down up-down Zufahrt zur neuen Radstation Stadt Osnabrück entfernt Fahrradbügel am Hauptbahnhof Von Jörg Sanders | 17.02.2023, 15:30 Uhr

Bald ist es so weit: Als zweitgrößtes Fahrradparkhaus in Deutschland nimmt die neue Radstation am Hauptbahnhof ihren Betrieb auf. Für die geplante Zufahrt müssen Fahrradbügel auf dem Bahnhofsvorplatz weichen.