55 der 276 im vergangenen Jahr in Osnabrück eingebürgerten Menschen trafen sich im Rathaus. Foto: Swaantje Hehmann up-down up-down 276 Menschen eingebürgert „Eine neue Familie gefunden“: Stadt Osnabrück begrüßt Neubürger Von Neele Becker | 25.05.2023, 11:03 Uhr

276 Menschen haben im vergangenen Jahr in Osnabrück die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten. 55 von ihnen kamen am Dienstag im Friedenssaal des Rathauses zusammen. Bürgermeisterin Birgit Strangmann hieß sie am Tag der Verkündigung des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland willkommen.