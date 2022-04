An der Bühlwiese war einer Frau beim Hundespaziergang das exotische Tier aufgefallen. Der Biologe Gerhard Kooiker wurde hinzugerufen, aber er ist Vogelkundler und kein Experte für Schlangen, die möglicherweise giftig sein könnten. Mit zwei Stöcken näherte er sich dem Reptil, während sein Nachbar Wolfgang Timm einen Pappkarton bereithielt. Ohne große Mühe ließ sich die Schlange in die viereckige Behausung verfrachten, anfangs hatte sie noch in den Stock gebissen.

Beim Nachschlagen fand Kooiker heraus, dass es sich um eine Kornnatter handelte. Sie ist ungiftig und in Nordamerika heimisch. Der nachtaktive Lauerjäger, so lässt sich bei Wikipedia nachlesen, ernährt sich mit Vorliebe von kleinen Säugern, Amphibien, Reptilien und Vögeln.

Nach der erfolgreichen Gefangennahme wollten Kooiker und Timm ihren Fang dem Zoo anbieten. Kooiker ließ sich gleich mit dem Chef verbinden, aber der zeigte sich nicht begeistert. Am Schölerberg gebe es schon „genug Schlangen und Katzen“, meinte Zoodirektor Michael Böer und verwies die beiden Schlangenbändiger an das Tierheim in Hellern. Doch dort löste der Fund auch nicht gerade Begeisterung aus. „Wir dürfen keine Schlangen annehmen“, bekamen Kooiker und Timm von Leiterin Martina Rüthers zu hören. Darum müsse sich das Ordnungsamt kümmern.

Wohin jetzt?, fragte sich der Vogelkundler auf verlorener Mission. An wie viele Türen sollte er noch klopfen? Kooiker wurde energisch und machte der Leiterin des Tierheims klar, dass ihm eine längere Odyssee nicht zuzumuten sei. Sie ließ sich erweichen: „Lassen Sie sie hier“,

Es kommt gar nicht so selten vor, dass Schlangen oder andere Exoten in Wohnsiedlungen oder in der freien Natur auftauchen. Meist handelt es sich – wie bei der Alligatorschildkröte Lotti im Oggenrieder Weiher – um Tiere, die vermeintliche Reptilienfreunde erst zu Hause gehalten und dann ausgesetzt haben, weil sie ihnen zu groß geworden sind. So hatte ein Rentnerpaar aus Osnabrück vor einem Jahr eine fast vier Meter lange Pythonschlange in einem Gebüsch am Funkturm auf dem Schinkelberg entdeckt.

Weil ein solcher Ausreißer zur Gefahr für die öffentliche Ordnung werden kann, ist in Osnabrück die Stadtverwaltung zuständig, genauer gesagt, der Fachbereich Bürger und Ordnung. Dessen Leiterin Karin Heinrich möchte allerdings nicht, dass wohlmeinende Schlangenjäger nun zu ihr ins Büro kommen und ihr Kartons mit Kornnattern, Pythonschlangen oder Skorpionen auf den Schreibtisch stellen. Nein, es geht auch einfacher: Wer ein möglicherweise gefährliches Tier entdeckt, sollte die Regionalleitstelle mit der Nummer 112 anrufen. „Die kümmern sich“, sagt Karin Heinrich. Dann werde an zentraler Stelle geklärt, welche Stelle die Kreatur aufnehmen könne. Und um das Einfangen müssen sich die Anrufer auch nicht kümmern.