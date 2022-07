Die ersten Poller am Birkenweg sind verschwunden - die restlichen sollen im Laufe der Woche abmontiert werden. FOTO: André Partmann up-down up-down Auf einstigem Radweg am Rubbenbruchsee Die Poller am Osnabrücker Birkenweg werden entfernt Von Cornelia Achenbach | 12.07.2022, 10:41 Uhr | 1 Leserkommentar

Es hat sich ausgepollert am Birkenweg im Stadtteil Eversburg! Nach heftiger Kritik von Anwohnern und einem satirischen Beitrag in der NDR-Sendung „extra3“ werden in dieser Woche die Poller auf dem einstigen Radweg am Birkenweg wieder entfernt.