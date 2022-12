Die Kinder der St. Marien-Kita in Osnabrück sammelten Geld für die Weihnachtswünsche von Osnabrücker Kindern ein. Foto: St. Marien-Kita Osnabrück up-down up-down Kinder beschenken Kinder Jungen und Mädchen der Osnabrücker Kita St. Marien sammeln Geld für Weihnachtswünsche Von Anke Schneider | 12.12.2022, 18:18 Uhr

Gibt es auch in Osnabrück arme Kinder? Dieser Frage sind die Jungen und Mädchen der St. Marien-Kita in der Flohrstraße nachgegangen und sie haben festgestellt, dass Armut bei Weitem nicht nur in fernen Ländern vorkommt. Die Kinder wurden daraufhin aktiv und sammelten Geld, damit auch arme Kinder in ihrer Heimat sich zu Weihnachten über Geschenke freuen können.