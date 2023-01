Die St.-Johann-Behindertenhilfe in Osnabrück wird in der jetzigen Form nicht mehr weitergeführt. Foto: André Havergo up-down up-down Zwei neue Träger Behindertenhilfe St. Johann in Osnabrück wird aufgelöst – Angebot bleibt bestehen Von Cornelia Achenbach | 16.01.2023, 16:22 Uhr

Familien, deren Kinder bislang in der St.-Johann-Behindertenhilfe betreut werden, werden in den kommenden Wochen eine Kündigung erhalten. Die Einrichtung wird umstrukturiert. Das Angebot soll jedoch in zwei neuen Trägerschaften fortgeführt werden.