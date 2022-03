Die Spritpreise haben mittlerweile Rekordwerte erreicht. Stand 8. März gegen Mittag in Osnabrück: mehr als 2 Euro pro Liter Benzin. FOTO: Alexander Hans 2-Euro-Marke für alle Kraftstoffe überschritten Das sagen Autofahrer an Osnabrücker Tankstellen zu den höchsten Spritpreisen aller Zeiten Von Alexander Hans | 08.03.2022, 15:40 Uhr

Bereits vor Beginn des Krieges in der Ukraine waren die Ölpreise rasant angestiegen. Nun klettern sie in immer neue Rekordhöhen. Unter Osnabrücker Autofahrern, die an den Tankstellen tief in die Tasche greifen müssen, herrscht ein zunächst deutliches Meinungsbild: Die momentanen Spritpreise seien zu hoch. Doch in der Haltung zu dieser Problematik scheiden sich die Geister.