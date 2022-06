Nach der Sprengung in Bruchmühlen bei Melle flohen die Täter Ende Februar in diesem Audi RS. Auf der A1 konnte die Polizei die Sprenger zwischen dem Kreuz Lotte und der Anschlussstelle Osnabrück-Hafen stoppen. Allerdings gelang ihnen die Flucht zu Fuß. FOTO: Polizeidirektion Osnabrück up-down up-down 28 Durchsuchungen in Deutschland Nach Sprengungen in Melle und Nordhorn: Großrazzia gegen Geldautomatenknacker Von Jean-Charles Fays | 29.06.2022, 09:00 Uhr

Auch Geldautomaten in Melle und Nordhorn sollen sie in die Luft gejagt haben: Am Dienstag ist es der Polizei bei einer Großrazzia mit 28 Durchsuchungen in Deutschland gelungen, 13 Tatverdächtige festzunehmen. Zudem wurden weitere Männer aus der Szene gefasst.