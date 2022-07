Der Italiener Paolo fährt Touristen in Bussen durch Paris. Von nationalem Stolz erfüllt, stellt er die kulturellen Schönheiten der Seine-Stadt als schlechte Kopien römischer Grandezza vor. Mit seinem Kumpel Derek verbindet ihn eine enge Freundschaft. Ihm zeigt er auch den Ring, den er seiner deutschen Freundin Greta beim Heiratsantrag überreichen will. Sie nimmt den Antrag an, alles könnte gut sein, bis ihm eine reizende Frau auf einem Fahrrad begegnet. Selbst in intimsten Momenten mit seiner Geliebten erinnert er sich an sie. Aber Derek weiß Rat: Zur Ernüchterung sollte der Verwirrte die Radlerin kennenlernen – die Turbulenzen nehmen ihren Lauf. Das könnte vergnüglich sein, ist es aber nicht. Denn es gibt einen eklatanten Fehler in dem Konstrukt „Italiener in Paris liebt Deutsche, wird von einem Briten beraten und verliebt sich in eine Französin“: die Sprache. Paolo spricht kein Französisch, in welcher Sprache führt er dann seine Touristen-Touren durch? In welcher Sprache kann er sich dann mit der Französin und ihren Kindern verständigen? Die Deutsche wiederum spricht ebenfalls kein Französisch, mit ihren Kollegen vielleicht Englisch. Wie redet sie mit ihrem Verlobten? Auf Italienisch? Die Überwindung dieses babylonisch anmutenden Sprachwirrwarrs hätte vom Drehbuch erklärt werden müssen. Scheint doch nach diesem Konzept die Liebe bestens ohne Sprache und damit ohne Dialoge zu funktionieren – welch erfrischender Ansatz..