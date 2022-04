Nein, einen „Herrn Professorin“ wird man künftig auch in Leipzig und Potsdam nicht antreffen –entgegen anderen Medienberichten geht es lediglich um eine Formulierung in den Grundordnungen der Universitäten. So hat der Senat der Potsdamer Universität entschieden, nicht mehr von „Professoren/-innen“, sondern schlicht „Professorinnen“ zu sprechen. Dennoch führte die Veränderung zu Spott, Hohn und Aufregung im Internet.