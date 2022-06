Mit verbundenen Augen und barfuß läuft die fünfjährige Amelie über Sand, Gras und kleine Steine. „Das kitzelt“, kichert sie. Mit ihrer großen Schwester Mathilda und ihren Eltern Ute und Dirk Pilgrim ist sie am Samstag zur „Spielzeit“ auf den Sportplatz der Uni Osnabrück an der Jahnstraße gekommen. Und hat dort wie viele andere Kinder und Familien eine Menge Spaß. Auch Mathilda will lieber spielen anstatt Fragen zu beantworten. Sie schaut sich ständig nach den vielen Spielmöglichkeiten um und ist nach jeder Antwort auf dem Sprung. Dann erzählt sie doch, dass sie die Kletterwand bis nach oben hochgeklettert ist und im Kindergarten „Geisterturnen“ macht. Dann verschwindet sie in einem der vielen Zelte, in denen Kinder spielen, toben und musizieren können.