Die Bilder vom Hamas-Terror, das „rücksichtslose Beschießen“ der Menschen, die „abscheulichen Angriffe“ machten fassungslos, sagte Katharina Pötter. Es tue gut, an einem solchen Tag mit solchen Bildern nicht alleine zu sein, sondern sich hier zu treffen und gegenseitig zu stützen.

Verpflichtung für Deutschland

Die Unterstützung Israels sei für Deutschland „eine Verpflichtung und Staatsräson“, zitierte Pötter aus der gemeinsamen Erklärung der großen demokratischen Parteien vom Sonntag. Israel habe ein Recht auf Selbstverteidigung. Dennoch müsse alles getan werden, auf den „Weg des Dialogs“ zurückzufinden und eine friedliche Lösung für den Nahostkonflikt zu erarbeiten. „Heute sind unsere Gedanken bei den Opfern und den Familien in Israel“, so Pötter, „wir trauern mit ihnen“.

Von links: Reinhold Mokrosch, Katharina Pötter, Baroch Chauskin. Foto: Wilfried Hinrichs

Die Hand zur Versöhung reichen

Auch Reinhold Mokrosch, der als Vertreter des Runden Tisches der Religionen sprach, rief die Konfliktparteien dazu auf, die Hand zur Versöhnung zu reichen. Der Weg der Vergebung sei ein langer und beschwerlicher, so Mokrosch, aber nur darin liege die Lösung für den Konflikt im Nahen Osten.

Am Runden Tisch der Religionen sind die großen christlichen Konfessionen, mehrere muslimische Gemeinden Osnabrücks, die jüdische Gemeinde und Bahá‘í-Gläubige vertreten. „Du sollst nicht töten“ – dieses Gebot verbinde alle Religionen dieser Welt, sagte Mokrosch. Er beobachte mit Sorge das Anwachsen einer Antisemitismus-Welle in Deutschland und wünsche sich sehr, dass die jüdische Gemeinde in Osnabrück auch in Zukunft ihren Glauben frei und ohne Angst ausüben könne.

Am Feiertag ist kein Handy an

Katharina Pötter hatte am Sonntagmittag die Initiative zu der Solidaritätskundgebung ergriffen. Ein Problem tat sich allerdings auf: Während des Laubhüttenfestes, dem höchsten Fest im jüdischen Kalender, benutzen Juden keine technischen Geräte – also auch keine Telefone. Also machte sich die Oberbürgermeisterin persönlich auf den Weg in die Synagoge, um mit dem Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde, Michael Grünberg, die Kundgebung abzustimmen.

Michael Grünberg „tief beeindruckt“

Grünberg zeigte sich „tief beeindruckt“ von diesem „starken Zeichen der Solidarität“, wie er unserer Redaktion sagte. Seine Frau hält sich zurzeit in Tel Aviv auf, sie hörte die Einschläge und erlebte den Beschuss der Stadt im Luftschutzraum eines Hotels. „Jeder aus unserer Gemeinde hat Verwandte oder Freunde in Israel“, sagte Grünberg. „Wir haben alle Angst um sie.“ Unter diesen Umständen sei es schwer gewesen, das eigentlich fröhliche Laubhüttenfest zu feiern und mit der Tora zu tanzen.

Rabbiner und Reservist

Wie nahe der Krieg der jüdischen Gemeinde komm, ist an der Person von Rabbiner Michael Kohn ablesbar. Auch er benutzte sein Mobiltelefon während es Laufhüttenfestes nicht, doch ein Rufsignal drang trotzdem durch: die Mobilmachung. Die israelische Militärführung forderte den Reservisten Kohn auf, sich bei der Armee zu melden.

Etwa 120 Osnabrücker – darunter viele Ratsmitglieder, Kirchenvertreter, Künstler, das VfL-Präsidium und ehrenamtlich Engagierte – waren der Einladung der Stadt gefolgt und sangen zum Abschluss mit Kantor Baroch Chauskin kraftvoll ein jüdisches Friedenslied. „Wir stehen beieinander. Das macht unsere Friedensstadt aus“, sagte Katharina Pötter.