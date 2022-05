Wegen Asphaltarbeiten auf der A1 in der Anschlussstelle Lengerich müssen die Auf- und Ausfahrt sowie Teile der Fahrbahn in Fahrtrichtung Dortmund eine Nacht lang gesperrt werden. (Symbolfoto) FOTO: dpa/Rainer Jensen Vom 13. auf 14. Mai Nächtliche Sperrung der A1 wegen Asphaltarbeiten an Anschlussstelle Lengerich Von Anke Schneider | 10.05.2022, 16:30 Uhr

Die Autobahn Westfalen saniert auf der A1 in der Anschlussstelle Lengerich in Fahrtrichtung Dortmund Teile der Fahrbahn. Dafür müssen Aus- und Auffahrt in der Nacht von Freitag, 13. Mai, ab 20 Uhr auf Samstag, 14. Mai, um 6 Uhr gesperrt werden.