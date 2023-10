Hintergrund für die kurzzeitige Sperrung ist, dass eine Stromleitung über der A1 bei Osnabrück demontiert werden muss.

Wie die Autobahn Westfalen in einer Pressemeldung mitteilt, wird dafür die A1 zwischen Osnabrück-Nord und Osnabrück-Hafen am Sonntag, 22. Oktober, von 8 Uhr bis 10 Uhr in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt. Der Verkehr werde über die U64 und U1 umgeleitet.