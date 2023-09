1000 Schüler engagieren sich Spendenlauf am GSG Osnabrück 2023: Einige Schüler liefen 20 Kilometer für den guten Zweck Von Frauke Ziemann | 08.09.2023, 17:20 Uhr Die Jahrgänge 9 bis Oberstufe des GSG starten in den Solidaritätslauf für den Verein Monsun. Foto: Frauke Ziemann up-down up-down

Die Schülerinnen und Schüler und einige Lehrkräfte des Graf-Stauffenberg-Gymnasiums in Osnabrück zogen am Freitag erneut ihre Laufschuhe an und sind für den Verein Monsun e.V. unglaubliche 10.607,75 Kilometer gelaufen.