Die Klasse 5b der Schule an der Rolandsmauer sang am 23.3. an der Krahnstraße in Osnabrück und erhielt dabei Spenden von dutzenden Passanten. Begleitet wurden sie von (links nach rechts) Klassenlehrerin Lena Kemper, Schulsozialarbeiterin Luisa Heese und Musiklehrer Klaas Bußmann.

FOTO: Jörn Martens