Frank Henning (l.) und Boris Pistorius werden sich am 7. März den Delegierten der Osnabrücker SPD-Ortsvereine als Kandidaten für die Landtagswahl im Oktober vorstellen. FOTO: David Ebener Am 7. März Henning und Pistorius treten wieder zur Wahl der SPD-Landtagskandidaten an Von Dietmar Kröger | 17.02.2022, 19:23 Uhr

Frank Henning will im kommenden Oktober seinen Landtagssitz im Wahlkreis Osnabrück-Ost verteidigen. Sollte ihm dies gelingen, würde er zum dritten Mal in den niedersächsischen Landtag einziehen. Womöglich wieder gemeinsam mit Boris Pistorius, der erneut für seinen Wahlkreis Osnabrück-West in den Wahlkampf-Ring steigen möchte.