Bisher vertreten Uwe Tackenberg und Horst Simon (seit 2010 für Marion Fiolka-Dörmund) den Wahlbereich in der SPD-Ratsfraktion. Beide hatten frühzeitig angekündigt, den Platz für neue Kandidaten frei zu machen. Der SPD-Unterbezirksvorsitzende Jens Martin ist „ein bisschen stolz: Wir haben es in Osnabrück geschafft, durch die gezielte Förderung neuer Kandidatinnen und Kandidaten auf allen Listen frühzeitig den Generationsumbruch in der künftigen Ratsfraktion vorzubereiten und bieten nun ein Team an, in dem sich jedes neue Ratsmitglied mit einem erfahrenen beraten kann. So werden sich Erfahrung und neue Ideen gegenseitig befruchten.“