Blödsinn in pink Spaß-Metal-Band J.B.O. am 4. Mai im Rosenhof in Osnabrück Von Thomas Wübker | 26.04.2023, 14:27 Uhr

Der Rosenhof wird pink. Zumindest ist das am 4. Mai so. An diesem Tag stellt die Spaß-Metal-Band J.B.O. ihr aktuelles Album „Planet Pink“ in dem Club in Osnabrück vor.