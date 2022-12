Schlüsselübergabe in der frisch renovierten Sparkassenfiliale Voxtrup: Iris Beckmann (Mitte) übergibt die Leitung an Ina Niemeyer (rechts). Nancy Plaßmann vom Vorstand der Sparkasse gratuliert. Foto: Philipp Hülsmann up-down up-down Geldautomaten-Sprengung ein Schock Iris Beckmann geht nach 48 Jahren bei der Sparkasse Osnabrück in Rente Von Tom Bullmann | 16.12.2022, 13:10 Uhr

Schlüsselübergabe in der Sparkassenfiliale Voxtrup: Iris Beckmann geht in den Ruhestand und übergibt die Leitung an Ina Niemeyer als Nachfolgerin.