André Schüller (links) und Johannes Hartig haben Vorstandskollegin Nancy Plaßmann verabschiedet. Foto: Sparkasse Osnabrück Nachfolger vorgestellt Sparkasse Osnabrück verabschiedet Nancy Plaßmann aus dem Vorstand Von Nina Kallmeier | 20.06.2023, 18:20 Uhr

Für Nancy Plaßmann geht es Ende des Monats von der Sparkasse Osnabrück nach Berlin. Dort wird sie den Vorstand der zweitgrößten Sparkasse in Deutschland verstärken. Am Montagabend wurde sie in Osnabrück offiziell verabschiedet.