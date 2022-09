Die Kunden der Sparkassenfiliale in Voxtrup mussten vorübergehend auf andere Standorte des Geldinstituts ausweichen. Foto: Jörn Martens up-down up-down Nach Automatensprengung Sparkassenkunden können in Osnabrück-Voxtrup wieder in ihre Filiale Von Dietmar Kröger | 06.09.2022, 17:53 Uhr

Nach der Sprengung von zwei Geldautomaten in der Sparkasse im Osnabrücker Stadtteil Voxtrup im Mai glich die Filiale in der Straße An der Spitze einem Trümmerfeld. Jetzt können Kunden hier wieder beraten werden.