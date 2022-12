Die Sparda-Bank hat 10.000 Euro an die Krebsberatungsstelle gespendet. Foto: Sparda-Bank up-down up-down Hilfe soll ausgebaut werden Sparda-Bank West spendet 10.000 Euro an Krebsberatungsstelle Osnabrück Von Nadine Sieker | 15.12.2022, 19:15 Uhr

Bereits seit mehreren Jahren unterstützt die Sparda-Bank West mit ihrer Filiale am Kamp in Osnabrück die Krebsberatungsstelle. In diesem Jahr kann sich die Einrichtung über eine Spende in Höhe von 10.000 Euro freuen.