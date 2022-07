Die A-Junioren-Fußballer des SV Bad Laer (Mentrup 2, Thomas) retteten in den letzten vier Minuten mit zwei Toren ein verloren geglaubtes Spiel zum 3:3 gegen Friesoythe. BW Hollage entschied das Derby gegen Melle (Angleitner) in letzter Minute zum 3:1 für sich. Melle fehlte die Durchschlagskraft, und Hollage nutzte die Unachtsamkeiten eiskalt zum verdienten Dreier aus.

Die B-Junioren der JSG Wallenhorst (Seidel) ließen in Bentheim viele Chancen liegen und siegten doch noch dank der beiden Jokertore von Nicolas Schawe in den letzten drei Minuten mit 3:1. Quitt Ankum (Gramann, Engelmann, Grüter) lag zwar gegen Lohne zur Pause mit 0:1 in Rückstand, drehte die Partie dank der guten Defensivarbeit in ein verdientes 3:1. SV Rasensport (Ridic 2) drängte in Lohne auf den Ausgleich, wurde aber ausgekontert und unterlag mit 2:4. Gegen den Spitzenreiter Norden zeigte Raspo (Ridic 2) eine starke Leistung und verpasste durch den 2:2-Ausgleich der Gäste kurz vor Schluss den verdienten Sieg.

Die C-Junioren des SV Bad Laer (Lintker 2, Westing, Tepe) zeigten gegen Nordenham eine gute erste Halbzeit und gingen in Führung, doch durch einen Doppelschlag kamen die Gäste zum 1:2. In den letzten 15 Minuten drehten die Laerer Jungs mit toller Moral die Partie in einen 4:2-Sieg und setzen sich im Mittelfeld der Tabelle fest.