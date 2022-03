Der Ringlokschuppen wird zum Coppenrath Innovation Center (CIC). FOTO: Tobias Saalschmidt Richtfest mit Ministerpräsident Weil: Ringlokschuppen in Osnabrück „eines der spannendsten Projekte in Deutschland“ Von Wilfried Hinrichs | 25.03.2022, 18:02 Uhr

Das Wort des Ministerpräsidenten hat Gewicht. Und der sagt: Der Umbau des Ringlokschuppens in Osnabrück „ist eines der spannendsten Projekte der Stadtentwicklung nicht nur in Niedersachsen, sondern in Deutschland“. Das spannende Projekt trägt seit Freitag eine virtuelle Richtkrone.