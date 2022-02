Nostalgisches Spielzeug wird am Sonntag in der Halle Gartlage angeboten. FOTO: Ochtruper Veranstaltungs GmbH In der Halle Gartlage Am Sonntag Modellbahn- und Spielzeugmarkt in Osnabrück Von Arne Köhler | 22.02.2022, 11:05 Uhr

Am Sonntag, 27. Februar, findet in der Halle Gartlage in Osnabrück ein Modellbahn- und Spielzeugmarkt statt.