„Sternfreunde" in Osnabrück Sonnentagung im Museum am Schölerberg: Was ist das und wer kommt da? Von Paula Nicnerski | 16.10.2023, 16:04 Uhr Dr. Heinz Hilbrecht ist eigentlich Geologe. Bei seinem Vortrag vor den Sternfreunden zeigt er jedoch auch allerhand Fachwissen in seinem privaten Interessensbereich: der Astronomie. Foto: Paula Nicnerski

Zwei Tage voller Vorträge über die „Sonnenaktivitäten für Zyklus 25“: Was für Uneingeweihte schräg klingt, war am Wochenende für Amateurastronomen der Grund, sich aus den entlegensten Ecken Deutschlands auf den Weg zum Museum am Schölerberg nach Osnabrück zu machen. Ein Teilnehmer nimmt sogar lange Flugreisen für sein Hobby in Kauf.