Vor 29 Jahren rührte der Disney-Film „König der Löwen“ Millionen Menschen. Drei Jahre später feierte das gleichnamige Musical von Tim Rice und Elton John Premiere. Seitdem ist es unzählige Male aufgeführt worden. Zahlreiche Menschen pilgerten seit 2001 allein deswegen nach Hamburg, um es dort im Theater am Hafen zu sehen.

Auch Musik aus Stars Wars und Harry Potter gespielt

Am 5. Januar 2024 führen Solisten, Chor und Orchester der Cinema Festival Symphonics aus London die Musik aus dem Erfolgsmusical in Osnabrück auf. Das Ensemble kennt sich aus mit konzertanten Darbietungen von Film- und Musical-Musik. Es tourte bereits mit einem Programm von Songs aus „Game of Thrones“, „The Music of Star Wars“ und „The Music of Harry Potter“. In der Osnabrück-Halle stehen im Januar der Oscar-prämierte Soundtrack von Filmmusik-Legende Hans Zimmer sowie die Hits wie „Hakuna Matata“, „Circle of Life“ und „Can You Feel the Love Tonight“ von Sir Elton John auf dem Programm.

Die Aufführung von „Der König der Löwen – The Music live in Concert“ in der Osnabrück-Halle beginnt am 5. Januar 2024 um 20 Uhr. Infos und Tickets unter www.osnabrueckhalle.de.