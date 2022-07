Von 15 bis 18 Uhr lädt Don Bosco an die Moorlandstraße 50 in Osnabrück ein (Symbolfoto). FOTO: Erika Giraud/Unsplash up-down up-down Highlight: Gondel am Kran Sommerfest für Familien bei Don Bosco in Osnabrück am 9. Juli Von Sandra Dorn | 07.07.2022, 08:15 Uhr

Die katholische Jugendhilfe Don Bosco in Osnabrück feiert am Samstag, 9. Juli, nach dreijähriger Pause wieder ihr Sommerfest mit diversen kostenlosen Spielangeboten für Kinder jeden Alters. Das Fest findet statt von 15 bis 18 Uhr an der Moorlandstraße 50.