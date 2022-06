Eine Kugel Eis auf die Hand kostet im Eiscafé Toscani von Hamza Sellouta 1,40 Euro. In manchen Städten zahle man bereits 1,80 Euro. FOTO: Andre Havergo „Es ist immer noch zu wenig“ Eis-Preise in Osnabrück teils gestiegen - und 2023 wird es noch teurer Von Kim-Khang Tran | 11.06.2022, 08:30 Uhr

Die Zeiten, in denen eine Kugel Eis noch einen Euro oder weniger gekostet hat, sind schon lange vorbei. In diesem Jahr sind die Preise in vielen Osnabrücker Eisdielen nicht zuletzt aufgrund des Ukraine-Krieges noch weiter gestiegen.