10.000 Kilometer Schienen sind in Deutschland verlegt. Warum das Gleisbett nicht für Photovoltaikanlagen nutzen? Ein Projekt der Bundesumweltstiftung beantwortet die Frage. Fünf Beispiele für kluge Ideen Solaranlagen im Gleisbett: Wie die Umweltstiftung in Osnabrück die Energiewende vorantreibt Von Wilfried Hinrichs | 12.07.2023, 12:45 Uhr

Die Energiewende ist machbar. Davon ist der Generalsekretär der Bundesstiftung Umwelt (DBU), Alexander Bonde, überzeugt und präsentierte in der Jahrespressekonferenz „Beispiele des Gelingens“ – wie Solaranlagen in Gleisen oder Laseraugen in Schrotthaufen.