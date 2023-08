In den vergangenen Tagen hatte das Wetter alles zu bieten - vom Starkregen über nächtliche Temperaturen von zehn Grad bis hin zu schwüler Hitze. Richtig schön wird es auch am kommenden Wochenende nicht, teilt der Deutsche Wetterdienst mit.

Sommerliche Temperaturen am Freitag

„Am Freitag bleibt es meist trocken“, sagt Finn-Jonas Rolf vom Deutschen Wetterdienst für die Region Osnabrück voraus. Es könnten einzelne Regentropfen fallen, nennenswert sei das aber nicht. Mit Temperaturen um die 28 Grad werde es sommerlich warm.

Starke Gewitter am Samstag beim Schlissgarten Open Air?

Am Samstag zieht von Westen ein Regengebiet heran. „Das kann Regen und sogar starke Gewitter mitbringen“, sagt Rolf. Das Wolkenband sei jedoch nicht sehr groß und ziehe bereits am Abend wieder ab. Das Thermometer bringe es am Samstag in der Spitze auf 29 Grad.

Sich am Samstag auf Regen einzustellen, könne dem Mann vom Wetterdienst zufolge nicht schaden. Wer nass werde, werde sich jedoch fühlen wie unter der Dusche: „Der Regen ist schön warm“, prognostiziert Rolf.