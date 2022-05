Nach einem wechselhaften Samstag kann die Region Osnabrück sich auf viel Sonnenschein am Sonntag freuen, so eine Meteorologin des DWD. (Archivbild) FOTO: Jörn Martens Am Samstag kann es gewittern Zum Muttertag: Sonniger Sonntag in der Region Osnabrück erwartet Von Henrike Laing | 06.05.2022, 16:23 Uhr

Statt Frühstück ans Bett können in diesem Jahr am Muttertag die Mütter schon fast auf der Terrasse in der Sonne verwöhnt werden, und das nicht nur in den Morgenstunden, sondern den ganzen Tag.