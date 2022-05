Auf der „Tattoo Tattaa 2022“ in Osnabrück boten verschiedene internationale Tätowierer ihre Dienste an. FOTO: Tobias Saalschmidt „Tattoo Tattaa 2022“ Ein Nachmittag auf der ersten Tattoo Convention in Osnabrück seit Pandemiebeginn Von Jennifer Westphal | 08.05.2022, 14:30 Uhr

Auf einer Tattoo-, Piercing- und Lifestylemesse zu Besuch zu sein - wie so vieles hatte die Pandemie auch das in den vergangenen zwei Jahren nahezu unmöglich gemacht. Umso größer war nun die Vorfreude, in der Halle Gartlage in Osnabrück bei der „Tattoo Tattaa 2022“ dabei sein zu können. Ein Erfahrungsbericht.