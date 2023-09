Wer an diesem Sonntagnachmittag den Marktplatz vor dem Rathaus betrat, fand sich inmitten einer bunten Mischung verschiedener Kulturen wieder. Unter strahlend blauem Himmel kamen Menschen aus aller Welt zusammen, aßen gemeinsam und tauschten sich aus. Im Hintergrund spielte das Duo „Kunta Kinte“ afrikanische Rhythmen auf den Trommeln. In der Mitte des Marktplatzes standen Bänke und Tische mit kleinen Flaggen aus unterschiedlichen Ländern. Der Platz war gesäumt mit Ständen von Vereinen, die Spezialitäten aus dem jeweiligen Land anboten oder über ihre Projekte informierten.

Savo Covickovic und seine Akkordeon-Schüler der Musikschule Osnabrück spielten Seven Nation Army von The White Stripes. Foto: Swaantje Hehmann

Fest der Kulturen hat in Osnabrück Tradition

Seit über 20 Jahren findet das Fest der Kulturen jedes Jahr am dritten Sonntag im September in Osnabrück statt. Auf der Bühne vor dem Rathaus traten in diesem Jahr 20 Kulturgruppen aus verschiedenen Regionen der Welt auf. Unter anderem wurden folkloristisch-traditionelle Tänze und Lieder aufgeführt, aber auch moderne Beiträge waren dabei. Dazu zählte zum Beispiel die philippinische Gruppe „Mabuhay Pinoy“ mit modernem Hiphop. Die Gruppe „Tusuy Bolivia“ war dieses Jahr zum ersten Mal dabei und präsentiert traditionelle Tänze aus Lateinamerika. Auch Lieder und Tänze aus der Ukraine standen dieses Jahr zum ersten Mal auf dem Programm.

An den zahlreichen Ständen von internationalen Vereinen aus Osnabrück wurde typisches Essen aus dem jeweiligen Land des Vereins angeboten. Dazu zählten Cevapcici auf serbische oder rumänische Art, polnische Bigos, Pokoras aus Pakistan, Köfte oder Lahmacun aus der Türkei und ukrainische Borschtsch.

Am türkischen Stand gibt es Köfte im Fladenbrot. Foto: Swaantje Hehmann

Büro für Friedenskultur der Stadt Osnabrück organisiert das Fest

Auf die Beine gestellt wird das Fest jedes Jahr vom Büro für Friedenskultur der Stadt Osnabrück. Christiane Oevermann war zum zweiten Mal bei der Organisation dabei und zeigte sich sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Sie berichtet, dass jedes Jahr um die 10.000 Menschen das Fest besuchen. „Dieses Mal haben wir allerdings ein neues Konzept“, sagt sie. Im Vergleich zu vorher gebe es nun einen zentralen Essensplatz für „Begegnung, Essen und gute Sicht auf das Bühnenprogramm“. Eine weitere Neuheit sei das „Spül-Mobil“. Da die Stände kein Einweg-Plastik mehr nutzen dürfen, spülen sie die gebrauchten Teller in dem Mobil.

Fest der Kulturen: So ist die Stimmung beim Fest in Osnabrück Foto: Swaantje Hehmann

Die Vorbereitungen für das Fest hatten bereits seit Anfang des Jahres begonnen, als die internationalen Vereine und Organisationen sich online anmelden konnten. „Die Vereine haben richtig Bock auf das Fest“, sagt Oevermann. Mittlerweile würden die Vereine selbst ankommen und sich für das Fest anmelden, ohne dass das Organisationsteam sie fragen müsste.

Rund 10000 Besucher sind jedes Jahr beim Fest der Kulturen dabei. Foto: Swaantje Hehmann

Das Fest hilft Migranten

Einer dieser Vereine ist der „Afro-Info-Pool“. Das Vereinsmitglied Hassan Alhaj erklärt, dass die Organisation afrikanischen Migrantinnen und Migranten in Deutschland hilft. Der Verein wurde 2008 gegründet und ist seitdem jedes Jahr beim Fest der Kulturen dabei. Alhaj selbst wohnt seit fünf Jahren in Osnabrück. „Ich finde es sehr schön, an einem Ort zu leben, an dem Menschen aus allen Teilen der Welt friedlich zusammenleben und feiern können“, sagt er.

Fest der Kulturen: So ist die Stimmung beim Fest in Osnabrück Foto: Swaantje Hehmann

Das sehen die deutschen Besucher ähnlich. Julia und Mareike sind schon mehrere Male beim Fest der Kulturen dabei gewesen. „Wir sind gerne hier, um zwischen den Ständen zu schlendern, zu essen und zu quatschen“, sagt Julia. Außerdem wollen sie sich von den internationalen Spezialitäten inspirieren lassen, um einige Gerichte zu Hause nachzukochen. „Ich finde es einfach toll, dass es so viele verschieden Kulturen gibt und wir in einem Land leben, in dem wir alle die Möglichkeit haben, zusammen einen schönen Sonntagnachmittag zu feiern“, findet Mareike S.