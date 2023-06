Fast jede Branche sucht Fachkräfte. Viele Auszubildende orientieren sich während ihrer Ausbildung noch einmal um - auch in der Region. Symbolfoto: Image Images/Bihlmayerfotografie up-down up-down Zwischenbilanz nach einem Jahr Wie viele Azubis brechen in der Region Osnabrück die Ausbildung ab –und warum? Von Nina Kallmeier | 28.06.2023, 06:28 Uhr

Für all jene, die 2022 eine Ausbildung begonnen haben, ist das erste Jahr fast rum. Wie viele Azubis in der Region haben in dieser Zeit ihre Lehre abgebrochen, die Fachrichtung oder den Betrieb gewechselt?