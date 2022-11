Genau einmal steht das Schlagwort „Osnabrück“ im Koalitionsvertrag der neuen Landesregierung. Wurde eine der größten Städte des Landes etwa vergessen? Grafik: Foto: André Havergo, Foto/Montage: Alexander Kruggel up-down up-down Schulen, Uni, Theater, Radverkehr & ÖPNV Wie viel Osnabrück steckt im Koalitionsvertrag von SPD und Grünen in Niedersachsen? Von Alexander Kruggel | 17.11.2022, 05:37 Uhr

Was kann Osnabrück als viertgrößte Stadt Niedersachsens in den nächsten fünf Jahren von der Landespolitik erwarten? Wir haben einen Blick in den rot-grünen Koalitionsvertrag geworfen und mit den beiden Osnabrücker Abgeordneten Frank Henning (SPD) und Anne Kura (Grüne) gesprochen. Die wichtigsten Punkte im Überblick.