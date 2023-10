Ein Fehltritt kann das Leben kosten So trainieren Straßenwärter im Raum Osnabrück für ihre Arbeit auf der Autobahn Von Bettina Mundt | 23.10.2023, 13:01 Uhr Sicherheit geht immer vor: Kursleiter Johannes Kronen im Gespräch mit den teilnehmenden Straßenwärtern. Frauen sind in dem Beruf noch immer eine Ausnahme. Foto: Bettina Mundt up-down up-down

Tagtäglich arbeiten sie in der Gefahrenzone: An einem Risikoparcours haben Straßenwärter der Autobahnmeistereien Osnabrück, Lathen und Holdorf nun den Umgang mit Gefahrensituationen geübt. Denn auf der Autobahn kann jede noch so kleine Unachtsamkeit schwere Folgen haben.