Im Maislabyrinth am Hof Hauswörmann verstecken sich am Wochenende schaurige Gestalten der Osnabrücker Erschrecker-Crew. Foto: Julia Weßling up-down up-down Am 7. und 8. Oktober 2022 So spukt die Osnabrücker „Erschrecker-Crew“ im Maislabyrinth am Hof Hauswörmann Von Julia Weßling | 06.10.2022, 08:15 Uhr

Wer sich am Freitag und Samstag von 19 bis 23 Uhr bei Nacht ins Maislabyrinth am Hof Hauswörmann traut, der sollte ein starkes Nervenkostüm mitbringen. Die Osnabrücker Erschrecker-Crew sorgt am Wochenende für schaurig schöne Stimmung. Die Truppe hat uns erzählt, wie der perfekte Spuk gelingt.