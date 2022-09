Zappenduster? Ist es in der Osnabrücker Innenstadt trotz Energieeinsparverordnung nicht. Foto: Finja Jaquet up-down up-down Kühle Büros, dunklere Innenstadt VfL, L&T, Bäder, städtische Brunnen und Co: So wird in Osnabrück Energie gespart Von Finja Jaquet | 30.09.2022, 05:45 Uhr

Seit knapp einem Monat ist die Energieeinsparverordnung in Kraft. Sie beinhaltet ein Bündel von Maßnahmen, die den Energieverbrauch in Deutschland senken soll – beispielsweise die Absenkung der Raumtemperatur in öffentlichen Gebäuden. Wir haben uns umgehört, was die Stadt Osnabrück und die hier ansässigen Unternehmen darüber hinaus tun, um den Verbrauch zu senken - und wo Grenzen sind.