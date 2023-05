Endlich feierlich eingeweiht: Der Neubau an der Knollstraße ist seit August 2022 in Betrieb. Hier werden psychisch Erkrankte auf eine Rückkehr in den Job vorbereitet. Das Bild zeigt Gäste der Eröffnung. Foto: Michael Gründel up-down up-down Vorbereitung aufs Berufsleben So sieht die neue Rehaeinrichtung für psychisch Erkrankte an der Osnabrücker Knollstraße aus Von Meike Baars | 10.05.2023, 18:50 Uhr

Aus der Psychiatrie zurück in den Job: Für einige Patienten ist dieser Schritt zu groß. In einer Osnabrücker Rehaeinrichtung bereiten Experten psychisch Erkrankte darauf vor. Die Einrichtung ist nun in einen Neubau an der Knollstraße gezogen. Am Mittwoch wurde er offiziell eingeweiht.