Vielseitiges Angebot So sieht die neue Kita „Maria Hilfe der Christen“ in Osnabrück-Lüstringen aus Von Bettina Mundt | 21.08.2023, 13:30 Uhr Die Kita „Maria Hilfe der Christen“ in Osnabrück-Lüstringen: Das Gebäude erstrahlt in frischem Glanz, der Außenbereich ist noch nicht ganz fertig, aber schon bespielbar. Hier sollen mit den Kindern Hochbeete gestaltet werden. Foto: Bettina Mundt up-down up-down

Die katholische Kindertagesstätte an der Lüstringer Kirche „Maria Hilfe der Christen“ ist am Sonntag offiziell eingeweiht worden. Der helle, freundliche Neubau ist in seiner Gestaltung auf die vielfältigen Bedürfnisse der Kinder zugeschnitten. Wir haben uns dort umgesehen.