Zu Gast war Thomas Ellrott bei dem Programm „CookUOS – Nachhaltigkeit Lehren und Lernen“ der Universität Osnabrück. Einen Tag lang haben sich die rund 50 Teilnehmer damit befasst, wie die Grüne Schule des Botanischen Gartens Nachhaltigkeit vermittelt, was Vielfalt bei Pflanzen und bei Lebensmitteln ist, wie Kinder und Erwachsene Umweltbewusstsein, ein Gefühl für Gesundheit und soziale Verantwortung lernen können.

Und weil das Programm, das bereits zum zweiten Mal läuft, unter dem Stichwort „Lehrerbildung innovativ gestalten“ steht, ging es auch praktisch zur Sache: Die Studierenden, die dieses Semester teilnahmen, verköstigten die Tagungsteilnehmer nach Rezepten des Osnabrücker Drei-Sterne-Kochs Thomas Bühner. Er ist der Schirmherr des Programms.

Während die Studierenden also hinten in der Küche eifrig werkelten und leckere Düfte die Lust auf Essen förderten, erläuterten im Vortragssaal des Bohnenkamp-Hauses Wissenschaftler mit viel Zeit ihren Blick auf Nachhaltigkeit, Gesundheit und gutes Essen. Letzteres wurde bei der Tagung auf eine gute Stunde später verschoben.

Fast-food-Platonismus

„Brustvergrößerung“ prangte plötzlich in großen Buchstaben an der Wand. Georg Hörmann will so die Auswirkungen eines verlorenen Körpergefühls verdeutlichen. Das sei, so meinte der emeritierte Professor für Gesundheit der Uni Bamberg, das Resultat der gesellschaftlichen Entwicklung und einer Gesundheit, die im „apparativen System“ verschwunden sei.

Kurz zuvor noch hatte der Philosoph Harald Lemke beklagt, dass Essen seit Platon als Nebensache gelte. „Er sagte, dass das Eigentliche am menschlichen Wesen sein Geist sei“, erläuterte der Wissenschaftler der Uni Salzburg und monierte den „tief verwurzelten Fast-food-Platonismus“: Schnell etwas in sich hineinstopfen, um sich dann schnell wieder anderen Dingen zu widmen.