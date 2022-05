Seit Ausbruch des Ukraine-Kriegs haben sich mehr als 5000 Ukraine-Flüchtlinge in der Region Osnabrück angemeldet. Täglich bis zu 500 Geflüchtete holten sich in den vergangenen Wochen Lebensmittel bei der Osnabrücker Tafel. Die Hilfsorganisation war damit überlastet. FOTO: Jörn Martens Lebensmittel werden langsam knapp Osnabrücker Tafel reagiert auf Ansturm und erweitert Öffnungszeiten ab Freitag Von Jean-Charles Fays | 12.05.2022, 16:03 Uhr

Die Osnabrücker Tafel reagiert auf den Ansturm durch ukrainische Flüchtlinge und stundenlange Wartezeiten für die Bedürftigen. Bereits in dieser Woche werden die Öffnungszeiten sowohl in der Hauptstelle an der Schlachthofstraße als auch am Standort in der alten Stadtteilbibliothek an der Atterstraße in Eversburg erweitert.