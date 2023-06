Logo NEO Viele Besucher strömen schon am Nachmittag zum zehnten Fairytale-Festival in den Osnabrücker Schlossinnenhof. Foto: Steve Weber up-down up-down Von Rock am Ring zum Schlosshof Sonne, Getränke und Musik: Das war los beim Fairytale-Festival in Osnabrück Von Matthias Liedtke | 17.06.2023, 21:03 Uhr

Bereits am Samstagnachmittag strömten immer mehr Menschen in den Schlossinnenhof in Osnabrück. Dort lockte bereits zum zehnten Mal das vom Allgemeinen Studierendenausschuss (Asta) der Universität veranstaltete Fairytale-Festival zahlreiche Besucher an – nicht nur studentische.